В горы с ребенком: как, куда и зачем

СодержаниеКому нужны горы, родителям или ребенку?Плюсы и минусы семейного отдыха в горахВиды горного отдыха с ребенкомГорная болезнь: как распознать ее у ребенкаРезюме

Есть люди «равнинные», и есть «морские». И «горные» тоже есть. У этих людей рождаются дети, и влюбленные в горы родители хотят приобщить своих любимых деток к тому, что они считают самым лучшим в мире: к горам.

Это может быть катание на горных лыжах, горный туризм или даже альпинизм. Или просто проживание в отеле на горном склоне, с видом на сияющий снегом склон с черными елями, под небом пронзительной синевы.

Но… «здесь вам не равнина, здесь климат иной». Надо знать некоторые тонкости организации детского отдыха в горах, именно о них и рассказывает MedAboutMe.

Кому нужны горы, родителям или ребенку?

Сторонники тепличного воспитания детей, как правило, возмущаются попытками приобщить маленького ребенка к горам и прочему «экстремальному отдыху». Они убеждены, что истинная причина кроется в эгоизме родителей, которые просто не желают отказываться от любимого хобби ради ребенка. И поэтому тащат с собой «безвинно страдающего кроху» туда, где «ребенку не место».

Более современные и открытые миру родители не видят ничего страшного в том, чтобы путешествовать вместе с малышом — при условии хорошей подготовки поездки и разумной оценки риска, минусов и плюсов.

Бывают, правда, случаи совершенно неоправданного риска, которому подвергают детей легкомысленные родители, и отрицать этого нельзя. То некие самонадеянные взрослые доведут ребенка до тяжелого приступа горной болезни, взяв его с собой в горный поход на высоту более 4000 м. То беспечная мамочка лихо катается на многолюдном склоне с малышом в слинге. То другие родители пренебрегают безопасностью ребенка, выпуская его на склон без шлема и очков.

Но при разумном подходе плюсы раннего приобщения детей к горам могут с лихвой перевесить возможные минусы.

Плюсы и минусы семейного отдыха в горах

Сначала о плохом, то есть о сложностях и неудобствах.

Родителям, привыкшим к активному горному отдыху, придется на несколько лет отказаться от привычной активности. По крайней мере, вдвоем. Одному из родителей придется оставаться с малышом, пока второй рассекает на сложном склоне и наслаждается адреналиновой волной. Можно, конечно, взять с собой няню или бабушку, но зачем тогда вообще ехать с ребенком, если не проводить с ним время? Отказаться придется не только от катания вдвоем, но и от вечеринок в клубе, алкоголя и прочих атрибутов бездетного отдыха. Впрочем, последнее можно считать скорее плюсом, чем минусом. Возможно, нужно будет найти другие горные курорты или отели, расположенные ниже. Маленькие дети плохо переносят подъем на высоту более 1500 м. Выше 2500 м даже с ребенком старше 4 лет лучше не подниматься больше чем на несколько часов, а ночевать лучше не выше 2300 м. Перед поездкой категорически необходимо обследовать ребенка у педиатра и прислушаться к рекомендациям врача. Не всем детям можно ехать в горы. Планирование поездки должно быть особенно тщательным. Необходимо позаботиться не только о хорошей медицинской страховке, но и продумать все вероятные сценарии развития событий, включая пути эвакуации в случае стихийного бедствия или несчастного случая. О запасе памперсов или детского питания тоже следует помнить, так как не везде можно купить привычные вещи. Надо быть готовым к тому, что отдых взрослых будет совсем не таким, как до появления ребенка. Уход за малышом занимает много времени, общение с ним потребует почти всего остатка.

Теперь о хорошем.

Раннее приобщение малыша к хобби родителей дарит семье совершенно особенные возможности для общения, формирования прочных связей, для взаимопонимания и доверия. Ребенок, с детства привыкший путешествовать, открыт миру, лучше адаптируется в непривычной обстановке, легче устанавливает социальные связи. Чем больше впечатлений получает малыш, тем лучше развивается его интеллект. Про физическое развитие при раннем приобщении к спорту тоже не стоит забывать. Про формирование ответственности и дисциплины — тоже. Детские впечатления невероятно яркие и долговечные. Не стоит думать, что ребенок «еще ничего не понимает», что ему все равно, какой перед ним открывается вид — каменная стена соседнего дома или сияющий горный склон. Приучать к прекрасному нужно с пеленок. Дети довольно хорошо переносят новые условия, включая горный климат — при условии правильной подготовки и соблюдения требований безопасности. Отдых в горах можно и нужно рассматривать как своего рода закаливание детского организма. Виды горного отдыха с ребенком

Можно просто снять большой номер в семейном отеле и провести время, дыша чистейшим горным воздухом, любуясь на роскошные пейзажи и гуляя по живописным окрестностям. В немецких и французских Альпах есть отели, хорошо приспособленные именно для семейного отдыха. В них предоставляют детские стульчики, коляски, предлагают бесплатное (или относительно недорогое) посещение детьми развлекательных комплексов, детских бассейнов и игровых комнат. Если в дальнейшем планируется приобщать малыша к горным лыжам, можно взять несколько уроков катания.

Совет:

до 1 года ребенку лучше не проживать выше 1500-1700 м. После 3-4 лет можно выбирать отели на высоте до 2300 м, но путь туда должен предусматривать остановки для акклиматизации.

Горный туризм. В походы можно отправляться даже с грудничком. Более того: с грудным ребенком подобные путешествия проходят даже проще, так как малышу для питания нужна только мама. Разумеется, маршрут должен быть простой, достаточно безопасный. Необходимо предусмотреть вероятность срочной эвакуации и доступа к врачебной помощи на любом этапе пути.

До 1,5 лет дети, как правило, едут на руках или спинах родителей, поэтому на каждого ребенка должно приходиться не менее 2 взрослых. Один несет ребенка, другой — рюкзак повышенной тяжести с вещами для всех троих.

После 2 лет часть пути малыш может идти сам, и даже нести в рюкзачке свои игрушки и бутылку с водой. Самый трудный для родителей возраст ребенка-туриста — 5-6 лет. Дети уже невероятно любопытны, активны и достаточно самостоятельны, чтобы найти на свою пятую точку максимум небезопасных приключений.

Полноценными участниками похода дети становятся после 12 лет. В том возрасте они могут сами нести часть груза, выполнять определенные обязанности в пути и на привалах.

Горные лыжи. По общему опыту, ребенка стоит ставить на лыжи в возрасте 3-4 лет. Лучше, если амуниция будет собственная, тщательно подобранная по росту, весу и физическим возможностям малыша. Обязательно применение шлема и солнечных очков, использование солнцезащитного крема. Опционально — занятия с инструктором, если родители сами катаются только любительски. Личный опытАлександр Г.

Мы с женой сами познакомились на склоне, фанаты горных лыж, балуемся и альпинизмом. Дочка встала на лыжи в 3 года. За год поехала. Жду-не дождусь, когда мы все втроем будем кататься на одном склоне, но торопить события не собираюсь, безопасность превыше всего.

Горная болезнь: как распознать ее у ребенка

Общее правило: чем младше ребенок, тем труднее он адаптируется к условиям высокогорья. Но многое зависит от других факторов, включая пол и возраст малыша, его вес, состояние здоровья и даже настроение.

Горная болезнь может развиться на высоте более 2000 м из-за воздействия комплекса факторов:

пониженного содержания в воздухе кислорода; низкой влажности воздуха (включая и воздух в номерах отелей); повышенной солнечной радиации, включая ультрафиолетовое облучение; низкой температуры.

Все это может вызвать появление неприятных и опасных симптомов, на которые неопытные родители могут не обратить внимания или неправильно интерпретировать поведение ребенка.

На что необходимо обращать внимание:

изменение частоты дыхания малыша; изменение частоты сердечных сокращений (пульс); необычное поведение: сонливость, капризность, быструю утомляемость, потерю интереса к окружающему; отсутствие аппетита; уменьшение количества выделяемой мочи (говорит об обезвоживании); головокружение, головную боль, возможна и потеря сознания.

Наличие одного из этих симптомов говорит о слабой степени горной болезни, если замечены три сильно выраженных любых симптома — необходимо срочно обратиться к врачу, так как это свидетельствует об острой горной болезни.

Личный опытЮлия В.

Мы ходили с детьми 3 и 5 лет в горные походы по Алтаю и Хибинам. Поднимались до 3400 м. В первый раз шли медленно, высоту от 1800 м до 3000 преодолевали почти неделю. Все обошлось, никто «горняшку» не поймал. В следующем сезоне решили сделать марш-бросок, дети-то уже подросли вроде. Поднялись до 3400 за два дня — и срочно развернулись обратно, потому что детей накрыло горной болезнью. Больше так не рисковали, и никому не советуем. Особенно в диких местах, где врача еще найти надо суметь.

Резюме

Так стоит ли ехать с ребенком в горы?

Наш ответ — да! Если вы готовы планировать отдых так, чтобы он принес максимальную пользу и удовольствие ребенку. Если готовы мириться с некоторыми ограничениями и даже неудобствами для себя.

Ведь «лучше гор могут быть только горы». Горы, на которые мы любуемся вместе с детьми.

Рекомендации Международного союза альпинистских ассоциаций UIAA

До сих пор риск подъема детей на значительную высоту изучен недостаточно. Поэтому родители, прежде чем отправляться с детьми в горы, должны ответить себе на вопрос: действительно ли ваш ребенок этого хочет и нуждается в горном отдыхе?

Если ваш ответ положительный, вы должны выстраивать путешествие так, чтобы оно максимально отвечало интересам ребенка. Никакой гонки за достижениями. Приключение важнее покорения вершин или новых склонов.

Если вы все-таки решили провести отдых с детьми в горах, помните:

Малыши не могут достаточно четко сообщить о своем дискомфорте, даже если они уже разговаривают. Плохое самочувствие может выразиться, например, в необычно тихом поведении ребенка, его молчаливости или несвойственном послушании. Наибольшему риску подвергаются уши ребенка, особенно при быстром подъеме на высоту и при наличии респираторных заболеваний. Набирать высоту необходимо медленно, не более 300 м в сутки, если конечная высота превышает 2500 м. Ночевать лучше на меньшей высоте, оптимально — до 1800 м. При путешествии в отдаленный район необходимо заранее предусмотреть план эвакуации, обеспечить доступность портативной барокамеры или медицинского кислорода. План должен предусматривать также наличие способа связи со спасательными службами. Комментарий экспертаЛоуренс Нотт, хирург, Вилмингтон, США Правильное планирование путешествия — одно из условий его успеха. Особенно если вы едете с детьми.

Вы должны хорошо подготовиться к поездке, и это означает не только упаковку всех нужных вещей в чемодан.

Ваша медицинская страховка должна быть достаточно хорошей, чтобы покрыть экстренные расходы при внезапной болезни или получении травм. Особенно важно это в поездках за границу.

Родители обязаны хорошо знать, какие опасности могут грозить детям в том месте, где планируется провести отдых, от случайных травм и пищевых инфекций до горной болезни и заражения энцефалитом при укусе клеща. Взрослым должны быть отлично известны симптомы наиболее вероятных болезней и меры первой помощи.

Необходимо также позаботиться о наличии средств связи, желательно — у каждого взрослого. Ребенка, уже умеющего ходить, полезно снабдить рацией и научить ею пользоваться.

Нужно помнить также, что детский организм иначе реагирует на низкие температуры, быстрее переохлаждается. Особенно, если ребенок находится в переноске и не может согреться, активно двигаясь.

Но я вовсе не хочу запугать родителей. Путешествовать с детьми можно и нужно. Современные дети и так мало двигаются, чрезмерно увлечены виртуальной реальностью и имеют ограниченные представления о реальном мире и его невообразимой красоте. Дарите им впечатления, если есть такая возможность.

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