Путин не против детских комнат в ТЦ, но дети должны быть «в надежных руках»

МОСКВА, 27 марта. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин считает нормальной работу детских комнат в торговых центрах, однако в них должна быть обеспечена безопасность пребывания детей. «Если люди пришли за покупками, ничего такого нет, если они оставляют детей в надежных руках, — заявил он на совещании в Кемерове, которое показал в своем эфире телеканал „Россия 24“. — Но в надежных руках, при нормальной организации и обеспечении безопасности». Александр Бастрыкин. "Наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц", — заявил на совещании глава Следственного комитета РФ "Все нормально, если правильно все организовывать", — ответил ему президент.