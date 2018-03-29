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В Ангарске ребенок выпал из окна. СК проводит проверку
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В Ангарске ребенок выпал из окна. СК проводит проверку 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент произошел в минувшую субботу в одной из квартир дома в 86-м квартале города. Из окна пятого этажа выпал шестилетний мальчик. По предварительной версии, в тот злополучный вечер, мать ребенка оставила его одного в квартире, а сама ушла на работу. По счастливой случайности малыш остался жив. С переломами обеих ног его доставили в городскую больницу, где он находится сейчас на лечении. Его состояние оценивается врачами как стабильное.
Известно, что отец с семьей не проживает. Также в пресс-службе СК РФ по региону сообщили, что семья на учетах в ПДН не состоит, мальчик регулярно посещал детский сад. По факту случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: pxhere.com.
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