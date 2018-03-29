В Ангарске ребенок выпал из окна. СК проводит проверку

Инцидент произошел в минувшую субботу в одной из квартир дома в 86-м квартале города. Из окна пятого этажа выпал шестилетний мальчик. По предварительной версии, в тот злополучный вечер, мать ребенка оставила его одного в квартире, а сама ушла на работу. По счастливой случайности малыш остался жив. С переломами обеих ног его доставили в городскую больницу, где он находится сейчас на лечении. Его состояние оценивается врачами как стабильное.

Известно, что отец с семьей не проживает. Также в пресс-службе СК РФ по региону сообщили, что семья на учетах в ПДН не состоит, мальчик регулярно посещал детский сад. По факту случившегося проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: pxhere.com.