Выпрыгнувший из окна при пожаре в Кемерове мальчик находится в стабильном состоянии

КЕМЕРОВО, 30 марта. / ТАСС /. Пострадавший при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове 11-летний ребенок находится в стабильном состоянии. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в областной детской клинической больнице.

"Мальчик в порядке, он по-прежнему в отделении общей хирургии, он общается с бабушкой, которая находится вместе с ним в палате", — пояснила собеседница агентства.

Прогнозов по выписке ребенка врачи пока не дают. Ранее сообщалось, что мальчик, чтобы спастись из горящего торгового центра, выпрыгнул из окна. У него были множественные травмы, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) до 27 марта. После отключения аппарата и перехода на самостоятельное дыхание в состоянии ребенка наметилась положительная динамика. В четверг, 29 марта, его перевели из реанимации в отделение общей хирургии.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта в здании торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок.