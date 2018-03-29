В Сургуте стая собак покусала 5-летнего ребенка 

Накануне стая бродячих собак в одном из жилых дворов Сургута напала на 5-летнего мальчика. Собака прокусила ребенку ногу.
К счастью, ребенка спас мужчина, проходивший мимо. Родители ребенка обратились за помощью в медучреждение.
Поступивших с подобными жалобами с начала году уже около 150 человек, сообщает ОТРК «Югра». Укус бездомного пса может привести к летальному исходу.
Врач травматологической больницы Сургута Татьяна Мельник: «В этом случае им оказывается экстренная профилактика, выясняется анамнез естественно, и при необходимости оказывается экстренная профилактика против бешенства — обработка раны и введение вакцины».
В Сургутской администрации сообщили, что 26 марта отловили трех бездомных собак в районе улиц Заводская и Ивана Захарова, сообщает СИА-Пресс. Отловом занималась служба отлова безнадзорных животных Сургутского муниципального унитарного коммунального предприятия.