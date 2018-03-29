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В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропала мать двоих детей
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В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропала мать двоих детей 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске вторую неделю ищут 34-летнюю Тагильцеву Ирину, мать двоих детей.
Как сообщают в группе «Поиск пропавших детей и взрослых», десять дней назад, примерно в 16:00 женщина вышла из дома по адресу переулок Тихий, 22. После этого красноярка пропала без вести. Её телефон недоступен. В комментариях к посту знакомые пишут, что у Ирины дома остались двое детей.
Волонтёры разместили приметы пропавшей и её фото. Если вам известна какая-либо информация, просьба сообщить по телефонам: +7391262-11-77 — полиция; +79509966066 — волонтеры.
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