В Красноярске при загадочных обстоятельствах пропала мать двоих детей

В Красноярске вторую неделю ищут 34-летнюю Тагильцеву Ирину, мать двоих детей.

Как сообщают в группе «Поиск пропавших детей и взрослых», десять дней назад, примерно в 16:00 женщина вышла из дома по адресу переулок Тихий, 22. После этого красноярка пропала без вести. Её телефон недоступен. В комментариях к посту знакомые пишут, что у Ирины дома остались двое детей.

Волонтёры разместили приметы пропавшей и её фото. Если вам известна какая-либо информация, просьба сообщить по телефонам: +7391262-11-77 — полиция; +79509966066 — волонтеры.