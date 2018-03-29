Рыбаков Фонд проведет открытую лекцию про общение дошкольников со сверстниками

29 марта, в четверг пройдет онлайн-лекция «Общение детей со сверстниками: возрастные и индивидуальные особенности», посвященная возрастным особенностям взаимодействия ребенка со сверстниками в дошкольном возрасте.

Профессор кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования МГППУ, руководитель центра психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек, доктор психологических наук Елена Олеговна Смирнова расскажет об основных этапах развития общения и отношения ребёнка к сверстникам — от 2 до 7 лет.

Отдельно будет уделено время проблемным формам отношений: агрессивности, повышенной обидчивости, стеснительности и так далее. Будут подсказаны пути преодоления трудностей и решения проблем.

Лекция пройдет с 18 до 20 часов по московскому времени и присоединиться к ней можно здесь.

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