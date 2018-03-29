Качество жизни детей-сирот повысят в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. С марта 2018 года в Удмуртской Республике началась реализация одного из социально значимых проектов «На стороне ребенка». Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования Удмуртии.

Организатором проекта является московский благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Его сотрудники в марте 2018 года уже посетили республиканский и ижевский детские дома, глазовский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей, республиканскую детскую клиническую психоневрологическую больницу «Нейрон», а также побывали в республиканском центре психолого-педагогической помощи населению «Содействие».

В апреле мониторинг продолжится в школе-интернате Каракулино, Канифольном детском доме-интернате для умственно отсталых детей, а также детдомах Можги и Глазова.

Итогом работы станет практико-ориентированный семинар, на котором специалисты фонда расскажут о направлениях работы с кровной семьёй по восстановлению родителей в родительских правах и особенностях работы с детьми, пережившими травму потери родителей.

Также в рамках проекта «На стороне ребёнка» будут проведены:

— обучающие практико-ориентированные семинары с сотрудниками органов опеки и попечительства, педагогами организаций для детей-сирот;

— мониторинг деятельности организаций для детей-сирот: выезды в организации, беседы с детьми, анализ взаимоотношений между детьми и педагогами;

— разработка рекомендаций по совершенствованию работы организаций для детей-сирот.

Отметим, что между правительством Удмуртской Республики и благотворительным фондом заключено соглашение о сотрудничестве на 2018-2019 годы. Оно направлено на повышение качества жизни детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, профилактику социального сиротства, содействие семейному устройству и реорганизацию учреждений для детей-сирот.