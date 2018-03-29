На ж/д вокзале Самары задержали юношу, который сбежал от родителей

Сотрудники транспортной полиции усилили патрулирование железной дороги на время школьных каникул. Беспечные ребята часто выбирают такие объекты для прогулок.

— Мы просим родителей следить за детьми. Всегда нужно знать, где ваш ребенок, чем он занимается. За минувшую неделю мы уже задержали на железной дороге нескольких подростков. Одну группу — шесть мальчиков в возрасте 16-17 лет — буквально выдернули из-под поезда. Ребята шли по путям, когда там проводили маневровые работы. В Чапаевске нескольких мальчишек застукали, когда они пролазили под вагонами. И ведь никто из них не понимал, что это смертельно опасно, — рассказала начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте Алла Нечесова.

По ее словам, полицейские также задержали нескольких путешественников. Двое подростков из Тольятти решили отправиться в Санкт-Петербург с разрешения родителей. В ожидании поезда мальчики решили выпить пива на вокзале, за чем их и застали правоохранители. Нарушителей привлекли к административной ответственности.

— В Самаре мы сняли с поезда 17-летнего мальчика из Челябинской области, который убежал от родителей. Поводом для побега стала семейная ссора. Юношу поместили в приют. Он дожидается родителей, — рассказала Алла Нечесова.