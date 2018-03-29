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В вокале и актерском мастерстве соревнуются юные вологжане с малышами со всей страны
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В вокале и актерском мастерстве соревнуются юные вологжане с малышами со всей страны 

Вологда.рф 50 минут назад
Фото: Вологда.рф
Всероссийский конкурс воспитанников дошкольных учреждений и младших школьников «Солнечные лучики» 28 и 29 марта проходит в Вологде. Ставший уже традиционным, творческое состязание проводится среди дарований от 3 до 10 лет. 410 заявок поступило от юных артистов и коллективов со всей страны.
Около 500 творческих детей выступают в семи номинациях — «Песенки-чудесенки», «Радужные краски», «Подаренки из лукошка», «Веселые шаги», «Танцевальный калейдоскоп», «чтение с увлечением», «Музыка, театр и мы». Поют, танцуют, представляют поделки, рисунки и даже театральные постановки.
Конкурс проходит в двух форматах. В очном — участвуют творческие дети, которые приехали в Вологду показать себя со всей Вологодской области. В заочном — участники из других регионов направляют видеоролик с выступлением. Такие заявки поступили из многих городов России, в том числе Санкт-Петербурга, Кировска и Самары. В течение двух дней члены жюри рассмотрят все заявки.
«Этот конкурс помогает выявить таланты среди подрастающего поколения и привлечь детей к искусству. Такие мероприятия позволяют родителям юных дарований понять, в каком направлении развивать ребенка, — прокомментировала заместитель директора по учебной работе ДШИ № 2 Светлана Шевела. — Нас, как организаторов, радует то, что с каждым годом расширяется география участников и растет их число».
Победителей выберут в каждой номинации. Их ждут дипломы и памятные призы. Также среди победителей будет обладатель Гран-при. В прошлом году их было двое — Сергей Братунов из Сокола и Илья Яблоков из Шексны.
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