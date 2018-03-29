Воспитанники детского дома посетят Соль-Илецкий краеведческий музей

29 марта Соль-Илецкий краеведческий музей проведет несколько экскурсий для школьников и воспитанников детского дома. Специально для ребят подготовлена программа «Тайна старого сундука».

«У нас есть самовары, утюги, посуда и одежда позапрошлого века, которую современные дети могут воочию увидеть только в музее, — рассказала директор музея Юлия Туйсина. — Мы знакомим их с фольклором, традициями народов нашего края, легендами и сказками». Подобные мероприятия для детей и подростков во время весенних каникул музей проводит на постоянной основе.

Юлия Туйсина также сообщила, что помещение музея оборудовано пожарной сигнализацией, есть тревожная кнопка. На предмет безопасности помещение проверяли в прошлом году.