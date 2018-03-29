Следователями города Ангарска проводится доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты

24 марта 2018 года в вечернее время из окна квартиры, расположенной

на пятом этаже дома № 16 в 86-м квартале города Ангарска, выпал

шестилетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу

Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).

По предварительным данным, в этот вечер 25-летняя женщина оставила

ребенка одного в квартире, а сама ушла на работу. Отец с семьей не проживал. Семья на учетах в ПДН не состоит, мальчик регулярно посещал

детский сад. В настоящее время ребенок с переломами обеих ног находится

на лечении в городской больнице, его состояние оценивается врачами как стабильное.

Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий,

направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.