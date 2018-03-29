Следователями города Ангарска проводится доследственная проверка по факту падения ребенка с высоты 

24 марта 2018 года в вечернее время из окна квартиры, расположенной
на пятом этаже дома № 16 в 86-м квартале города Ангарска, выпал
шестилетний ребенок. По данному факту следственным отделом по городу
Ангарск Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Иркутской области проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности).
По предварительным данным, в этот вечер 25-летняя женщина оставила
ребенка одного в квартире, а сама ушла на работу. Отец с семьей не проживал. Семья на учетах в ПДН не состоит, мальчик регулярно посещал
детский сад. В настоящее время ребенок с переломами обеих ног находится
на лечении в городской больнице, его состояние оценивается врачами как стабильное.
Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий,
направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.