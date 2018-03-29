В России стартовала социальная кампания, направленная на борьбу с проблемой детского ожирения

Главные цели социальной кампании «Питайся как профи» — привлечь внимание к проблеме детского ожирения и способствовать продвижению здорового образа жизни. Как сообщил на пресс-завтраке генеральный директор «Беко» Орхан Сайман, к 2025 году в мире с проблемой ожирения столкнутся более 70 миллионов детей. Согласно данным исследовательского центра эндокринологии министерства здравоохранения России, за последний год показатели ожирения среди учащихся выросли с 2% до 8%, а избыточный вес был зарегистрирован у 11—18% детей разных возрастных групп. Фото: «Беко» Фото: «Беко» В рамках этой инициативы компания «Беко» запустила сайт beko.ru/eatlikeapro, на котором представлены сбалансированные рецепты на завтрак, обед и ужин, полезная информация о здоровом питании и советы от игроков и диетологов футбольного клуба «Барселона», центральный защитник которого Жерар Пике стал послом глобальной кампании «Питайся как профи».

Кроме этого планируется ещё ряд образовательных акций в торговых центрах и организация мероприятий по обучению школьников основам здорового питания. Подробная информация о них будет анонсирована в ближайшее время на сайте социальной кампании. Статьи по теме Завтрак для школьника: 4 быстрых рецепта полезных блюд «Чтобы победить, нужно знать, что с тобой те люди, которым не всё равно». Истории школьников, выигрывавших олимпиады Как выбрать спортивную секцию для ребенка В Москве открылась школа сквоша для детей

Запись «В России стартовала социальная кампания, направленная на борьбу с проблемой детского ожирения» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.