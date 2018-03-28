«Город как вымер». Волоколамск снова пожаловался на неприятный запах

«Повторно мой ребенок травиться в школу не пойдет»: жители Волоколамска снова жалуются на сильный неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово». Родители обсуждают в соцсетях, что запах ощущается даже в домах. При этом отмечают, что превышения ПДК нет. Вот что рассказала Business FM жительница Волоколамска Лена Фатеева:

— Во-первых, в первый день, когда у нас все вот это случилось, у меня ребенок со школы с первой гимназии пришла, отравилась. Я поехала в ЦРБ, мы не перенесли очень тяжело. И сегодня я проснулась в семь, как обычно ее будить, но решила не будить, потому что запах, ну, она сама уже проснулась. Начала подкашливать, потому что мы аллергические дети, и написала в чат, потому что слышала, что классный руководитель нам рассылала: будут каждый день информировать, если превышение. Превышений не было, но запах-то все равно ест.

— Где пишут, что ПДК в норме?

— Я не знаю, где пишут. В чате, наверное, мы сидим… Но у нас стоит же две машины: одна в городе на центральной площади, а вторая, по-моему, в Ядрове, еще где. А потом, они же все равно мониторят город. ПДК все в норме у них всегда, причем бывают. И анализы у детей хорошие тоже все пришли. Однако же почему-то всех рвало и не пойми чего было.

— А дома запах сильный? Чем спасаетесь?

— Ничем не спасаемся, аэрозоль просто или свечки жжем такие… А так уже вот, сейчас я, например, стою -уже запаха такого на улице нет. В помещениях дольше держится.

Родители сами решают, вести ли детей в сады и школы. Информации о предельно допустимой концентрации в воздухе загрязняющих веществ не верят. Ориентируются только на запах. Однако у многих просто нет выбора, надо идти на работу, говорит жительница Волоколамска Светлана.

— Опять ядовитый и этот ужасный запах стоит. У меня и в школу ребенок не пошел, и ребенка я в сад не повела. У меня выходят окна на школу и на сад — город как вымер. На улице никого нет, кроме взрослых.

— А дома сильно пахнет?

— Сильно пахнет, но сейчас немножко уже развеивается.

— В других группах пишут, что типа ПДК в норме. А где это публикуют? Есть у вас возможность отслеживать, какие показатели?

— У меня лично нет возможности отслеживать, но пишут, что в норме. Однако какая тут может быть норма? Никакой здесь нормы нет, естественно. Либо данные, конечно же, не достоверные. Скорее всего, это так. Вообще было распоряжение управления системы образования, если будет присутствовать запах в помещении детского сада, наверное, и по школе тоже они рассылали, воспитатели должны предупредить родителей, что присутствует запах. А дальше идет уже выбор родителя, кто поведет. Если только у кого экстренный случай, кому некому оставить ребенка. Только так. Я вот отпросилась. Попозже поведу.

21 марта на полигоне произошел выброс свалочного газа. После этого к врачам обратились более 300 жителей Волоколамского района. Они обратились в суд с требованием закрыть полигон.

Пока было уменьшено количество свозимых на «Ядрово» отходов — он будет принимать их до 14 апреля. На свалке размещены аэрозольные пушки, также запланирована установка факела с системой мониторинга и спецоборудования для проколов в теле полигона.