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МЧС не зафиксировало превышений вредных вещей в воздухе вблизи «Ядрово»
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МЧС не зафиксировало превышений вредных вещей в воздухе вблизи «Ядрово» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Содержание вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области по-прежнему соответствует норме, сообщает в пятницу МЧС России.
"В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.
Отмечается, что с 8 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация».
По данным ведомства, в круглосуточном режиме продолжают работать оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России. Также организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью непрерывного мониторинга воздуха.
Режим повышенной готовности введен в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона «Ядрово». На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.
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