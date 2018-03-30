МЧС не зафиксировало превышений вредных вещей в воздухе вблизи «Ядрово»

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости . Содержание вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе Московской области по-прежнему соответствует норме, сообщает в пятницу МЧС России

"В течение суток лабораториями ЦСООР «Лидер», ПСО-26, СПСЧ и Роспотребнадзора осуществлены замеры воздуха. Превышений предельно-допустимых концентраций не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 8 марта для органов управления и сил Волоколамского районного звена территориальной подсистемы РСЧС введен режим функционирования «чрезвычайная ситуация».

По данным ведомства, в круглосуточном режиме продолжают работать оперативная группа и две передвижных лаборатории Роспотребнадзора и МЧС России. Также организована работа двух мобильных постов ГПБУ «Мосэкомониторинг» с целью непрерывного мониторинга воздуха.

Режим повышенной готовности введен в Волоколамском районе из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с мусорного полигона «Ядрово». На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.

Жители Волоколамска вышли на митинг после массового отравления детей