В Волоколамском районе зафиксировали превышение ПДК вредных веществ

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости . Ночью в Волоколамском районе было дважды зафиксировано превышение ПДК вредных веществ, сообщил и.о. главы района Андрей Вихарев

"Сегодня мы всю ночь мониторили ситуацию на полигоне «Ядрово». Мы дважды зафиксировали превышения ПДК… Пока мы не произведем дегазацию, эта ситуация с превышением ПДК будет сохраняться. Дегазация у нас начнется 14 апреля", — сказал Вихарев, которого цитирует пресс-служба.

Ранее в МЧС сообщили, что специалисты МЧС и Роспотребнадзора за прошедшие сутки не зарегистрировали превышения содержания вредных веществ в воздухе в районе мусорного полигона «Ядрово».

На территории подмосковного полигона отходов «Ядрово» в районе Волоколамска ранее ввели режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится со свалки. На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа, к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей.