Девочка, излечившаяся от рака, выросла и вернулась работать врачом в свою больницу

Будущему доктору Джейн Плат было всего 11 лет, когда ее жизнь полностью изменилась: однажды она попала к врачу с болью в колене и осталась в больнице надолго. Причиной стала остеосаркома — рак кости. Джейн провела в больничной палате много месяцев и смогла победить болезнь. Когда девочка стала поправляться, ее вместе с другими детьми пригласили в Диснейленд. Волонтеры проекта «Загадай желание» устроили детям праздник, о котором те помнили долгие годы.

Когда Джейн выросла, выучилась и стала врачом, она вернулась работать в ту же больницу, в которой провела большую часть своего юношества. Врач говорит, что помнит свой опыт и именно он помогает поддерживать детей, сражающихся с раком, и давать им надежду.

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