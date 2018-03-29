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Девочка, излечившаяся от рака, выросла и вернулась работать врачом в свою больницу
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Девочка, излечившаяся от рака, выросла и вернулась работать врачом в свою больницу 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
Будущему доктору Джейн Плат было всего 11 лет, когда ее жизнь полностью изменилась: однажды она попала к врачу с болью в колене и осталась в больнице надолго. Причиной стала остеосаркома — рак кости. Джейн провела в больничной палате много месяцев и смогла победить болезнь. Когда девочка стала поправляться, ее вместе с другими детьми пригласили в Диснейленд. Волонтеры проекта «Загадай желание» устроили детям праздник, о котором те помнили долгие годы.
Когда Джейн выросла, выучилась и стала врачом, она вернулась работать в ту же больницу, в которой провела большую часть своего юношества. Врач говорит, что помнит свой опыт и именно он помогает поддерживать детей, сражающихся с раком, и давать им надежду.
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