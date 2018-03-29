Ожоги 75% тела: таджикский мальчик упал в кипящий казан

Умер в реанимации.

В реанимации Истаравшана (Таджикистан) скончался 4-летний мальчик, упавший в казан с кипящей едой. Трагедия произошла 21 марта: ребенок поступил в больницу с ожогами более 75% тела, передает "Уралинформбюро"

Родители рассказали, что мальчик упал в казан с готовящимся суманаком (национальное блюдо — прим. ред). Спасать его бросился отец: моментально он голыми руками вытащил ребенка из кипящего котла.

Шесть дней мальчик был подключен к аппарату ИВЛ.

Источник «Азия-Плюс» в больнице сообщил, что у дошкольника были сильные ожоги дыхательных путей. Несмотря на все старания врачей, ребенок скончался.