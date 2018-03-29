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Ожоги 75% тела: таджикский мальчик упал в кипящий казан
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Ожоги 75% тела: таджикский мальчик упал в кипящий казан 

Уралинформбюро 2 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Умер в реанимации.
В реанимации Истаравшана (Таджикистан) скончался 4-летний мальчик, упавший в казан с кипящей едой. Трагедия произошла 21 марта: ребенок поступил в больницу с ожогами более 75% тела, передает "Уралинформбюро".
Родители рассказали, что мальчик упал в казан с готовящимся суманаком (национальное блюдо — прим. ред). Спасать его бросился отец: моментально он голыми руками вытащил ребенка из кипящего котла.
Шесть дней мальчик был подключен к аппарату ИВЛ.
Источник «Азия-Плюс» в больнице сообщил, что у дошкольника были сильные ожоги дыхательных путей. Несмотря на все старания врачей, ребенок скончался.
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