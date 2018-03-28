Следователи центрального аппарата СК встретились с родственниками жертв пожара в ТЦ Кемерова

Следователи центрального аппарата Следственного комитета России провели встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерова. «Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Отмечается, что в субботу, 31 марта, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на месте проинспектирует ход расследования уголовного дела и также встретится с родственниками погибших и пострадавшими.

Ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове предъявлено обвинение.