Ещё
Следователи центрального аппарата СК встретились с родственниками жертв пожара в ТЦ Кемерова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Следователи центрального аппарата СК встретились с родственниками жертв пожара в ТЦ Кемерова 

RT на русском 28 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Следователи центрального аппарата Следственного комитета России провели встречу с родственниками погибших и пострадавших при пожаре в ТЦ Кемерова. «Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в субботу, 31 марта, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин на месте проинспектирует ход расследования уголовного дела и также встретится с родственниками погибших и пострадавшими.
Ранее стало известно, что пятерым фигурантам дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове предъявлено обвинение.
RT на русском: последние новости
Опекуном потерявшего семью при пожаре в Кемерове мальчика станет бабушка Кинотеатры Кузбасса отменяют сеансы из-за пожара в ТЦ Кемерова Следователи проверяют сообщения об инциденте в курганском детсаду
 Ещё 41 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»47
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией145
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
72 года: самые длинные сериалы в мире2
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение