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Владислав К., сентябрь 2008, Удмуртская Республика
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Владислав К., сентябрь 2008, Удмуртская Республика
РИА Новости
2 часа назад
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Номер анкеты: 8w9j9-487u
Куда обращаться: телефон регионального оператора банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в Удмуртской республике: 8 8 (3412) 51-45-23.
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