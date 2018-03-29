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На Ландышевой малыши искали «пропавшие звуки»
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На Ландышевой малыши искали «пропавшие звуки» 

Управа района Куркино 2 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Интерактивное занятие с логопедом в виде путешествия в сказку с поиском «пропавших звуков» состоялось в дошкольном отделении «Сказка» школы № 1985 на Ландышевой.
— Для детей провели открытое занятие детского объединения «АБВГДейка», — отметили в администрации учебного заведения.
Педагог предлагала детям различные игровые задания, направленные на закрепление и дифференциацию звуков «С» и «Ш». Дети побывали в мультстране Смешариков, где вместе с героями мультфильма играли в речевые игры, искали пропавшие звуки, составляли звуковые схемы и забавные цепочки из слов. (ск)
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