На Ландышевой малыши искали «пропавшие звуки»

Интерактивное занятие с логопедом в виде путешествия в сказку с поиском «пропавших звуков» состоялось в дошкольном отделении «Сказка» школы № 1985 на Ландышевой.

— Для детей провели открытое занятие детского объединения «АБВГДейка», — отметили в администрации учебного заведения.

Педагог предлагала детям различные игровые задания, направленные на закрепление и дифференциацию звуков «С» и «Ш». Дети побывали в мультстране Смешариков, где вместе с героями мультфильма играли в речевые игры, искали пропавшие звуки, составляли звуковые схемы и забавные цепочки из слов. (ск)