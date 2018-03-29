В Орле пришкольные лагеря могут сократить почти вдвое

Орлу не хватает средств на организацию летнего отдыха маленьких горожан. Доведенные лимиты не соответствуют даже уровню прошлого года. Об этом на заседании горсовета 29 марта сообщила заместитель главы администрации по соцполитике.

Екатерина Данилевская доложила, что в 2018 году на отдых детей в оздоровительных лагерях предусмотрено 16,7 млн рублей. На эти средства в минувшем сезоне могли отдохнуть 1522 ребенка, в этом их число сократится на 57 человек. На пришкольные лагеря, которые открываются на время летних каникул, в бюджете заложено 9,75 млн рублей, в то время как потребность превышает 17 млн рублей. Если финансирование не увеличить, то отдохнуть смогут лишь льготные категории — менее четырех тысяч ребят. Вопрос с деньгами необходимо решить до 1 июня, подчеркнула Екатерина Данилевская.

«Депутаты согласились с доводами заместителя главы администрации, курирующей социальный блок, и рекомендовали изыскать средства на отдых детей в городском бюджете», — указано в релизе пресс-службы горсовета.