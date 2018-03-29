В Югре 10-летний мальчик сбежал из дома в одном белье

28 марта 2018 года в дежурную часть полиции по городу Ураю обратилась опекунша 10-летнего мальчика. По словам 48-летней женщины после ссоры ребёнок убежал из дома в одном белье. Мальчик не взял даже мобильный телефон.

На поиски пропавшего мальчика мобилизовали 80 стражей порядка, ведомственный поисковый отряд «Сокол» и 30 волонтёров. Вооружившись ориентировками объединенный отряд обыскивал все городские подъезды и подвалы. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних разыскали одноклассников сбежавшего мальчика. Во время разговора по душам сотрудники пытались узнать куда мог пойти беглец.

Первыми ребёнка обнаружили члены поискового отряда. Они тут же сообщили место нахождение мальчика сотрудникам « ДПС ». Сбежавшего ребёнка обнаружили в подъезде на 5 этаже одного из домов. Правоохранители укутали 10-летнего мятежника в бушлат и отвезли домой к обеспокоенной маме. Там же ребёнка осмотрели медики. Жизни и здоровью ребёнка ничего не угрожало. Женщина поблагодарила полицейских и волонтеров за быстроту реагирования и неравнодушие к бедам населения.

Неравнодушные жители Урая, которые откликнулись на просьбу о помощи.

Источник фотографий: пресс-служба ОМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу