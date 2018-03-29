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В России планируется организовать профпереподготовку для женщин в декрете
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В России планируется организовать профпереподготовку для женщин в декрете 

Говорит Москва 1 час назад
«Мы предложим сделать возможность обучения для мам, находящихся в декрете, на другую профессию. Естественно, бесплатно», — заявила РИА Новости член совета, адвокат Анастасия Ковалёва.
Она же рассказала, что в Госдуму передадут предложения детей о создании федеральной программы помощи матерям новорождённых. Сейчас она действует только в Москве. Помимо этого планируется представить депутатам инициативу об отмене возрастного ценза на дополнительное образование, которое на сегодня недоступно лицам старше 18 лет.
Сегодня проходит слёт детских общественных советов при детских омбудсменах Центрального федерального округа.
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