В России планируется организовать профпереподготовку для женщин в декрете 

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Бабушка потерявшего в кемеровском пожаре семью мальчика станет его опекуном

Инициативная группа в Кемерове вместе с властями проверит городские морги

«Пригрозившая» Воробьёву девочка не поедет на отдых по путёвке от властей Подмосковья