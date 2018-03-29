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Профпереподготовку для женщин в декрете могут сделать бесплатной
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Профпереподготовку для женщин в декрете могут сделать бесплатной 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Общественный совет при детском омбудсмене Анне Кузнецовой предложит Государственной Думе сделать бесплатной профпереподготовку для женщин в декрете. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы предложим сделать возможность обучения для мам, находящихся в декрете, на другую профессию — естественно, бесплатно», — сказала член совета, адвокат Анастасия Ковалева.
Кроме того, она сообщила, что Совет при уполномоченном по правам ребёнка при президенте намерен представить в Госдуме предложения детей о распространении действия московской программы помощи матерям новорождённых на всю страну.
Ещё одним предложением является отмена возрастного ценза на получение дополнительного образования лицами, достигшими 18 лет.
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