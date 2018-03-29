Профпереподготовку для женщин в декрете могут сделать бесплатной

Общественный совет при детском омбудсмене Анне Кузнецовой предложит Государственной Думе сделать бесплатной профпереподготовку для женщин в декрете. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы предложим сделать возможность обучения для мам, находящихся в декрете, на другую профессию — естественно, бесплатно», — сказала член совета, адвокат Анастасия Ковалева.

Кроме того, она сообщила, что Совет при уполномоченном по правам ребёнка при президенте намерен представить в Госдуме предложения детей о распространении действия московской программы помощи матерям новорождённых на всю страну.

Ещё одним предложением является отмена возрастного ценза на получение дополнительного образования лицами, достигшими 18 лет.