2000 мест и 10 000 заявлений: видеоинструкция, как записать екатеринбургских детей в летние лагеря

В «Ростелекоме» сообщили, что доработали сервис подачи заявлений на путёвки в летние лагеря через госуслуги. Связисты пообещали, что теперь, после доработки, функция будет работать как часы — заявления будут отправляться быстро и без сбоев.

В прошлом году 1 апреля родители екатеринбургских школьников подали через госуслуги больше 10 тысяч заявлений, при этом пиковая нагрузка пришлась на первые 10 минут, когда услуга стала доступной на портале.

В этом году администрация Екатеринбурга заявила о двух тысячах мест в загородных лагерях. Путёвки в них горожане могут приобрести по цене 5–7 тысяч рублей за смену (вместо 20 тысяч реальной стоимости).

Связисты за два дня до старта кампании дали последние напутствия родителям. Во-первых, важно быть зарегистрированным на госуслугах. Для этого надо заполнить данные на портале, а затем лично прийти в МФЦ с паспортом и СНИЛС, после этого вам придёт подтверждающая SMS и откроется доступ к услугам.

— Удобнее пользоваться услугой через ПК или ноутбук, лучше, если интернет будет домашним, а не мобильным — это обеспечит профилактику перебоев связи, — посоветовали в «Ростелекоме». — Обязательно проверьте, внесена ли плата за интернет, ведь у большинства операторов в ночь на 1-е число каждого месяца заканчивается расчетный период. Просим не направлять несколько заявлений на одного ребенка одновременно, это может снизить производительность работы портала.

Связисты пообещали, что в ночь на 1 апреля будет работать группа мониторинга и техподдержки, которая оперативно отреагирует на все проблемы.

Напомним, в этом году старт записи приходится на выходные (с субботы на воскресенье). Однако в Екатеринбурге, несмотря на выходной день, 1 апреля все отделения многофункционального центра будут работать с 8:00 до 14:00 для приема заявлений на получение путевок в детские оздоровительные лагеря. Исключение составят офисы на улице Щербакова, 4 и на улице Учителей, 2б, которые откроются в этот день с 9:00 до 14:00. Прием заявителей будет только по данной услуге, уточнили в пресс-службе МФЦ. Для получения других услуг необходимо прийти в офис МФЦ в рабочее время. Кроме того, в воскресенье заявления на получение путевок в детские лагеря можно подать с 8:00 до 20:00 в офисах на улице 8 Марта, 13 и улице Краснолесья, 127, которые будут работать по своему обычному графику.