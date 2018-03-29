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Няню интерната для инвалидов подозревают в убийстве ребенка
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Няню интерната для инвалидов подозревают в убийстве ребенка 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В Казахстане.
В Талгаре (Казахстан) задержали сотрудницу интерната для детей-инвалидов. Женщину подозревают в убийстве 8-летнего воспитанника с ДЦП, передает "Уралинформбюро".
Мальчик умер несколько дней назад. Семье сказали, что смерть наступила от остановки сердца. Однако в морге родители нашли на теле гематомы и следы удушья, сообщает местный телеканал КТК. Родственники уверены: няня могла задушить ребенка, пытаясь успокоить, когда тот отказывался спать.
Стоит отметить, что в доме-интернате в вину воспитательницы не верят. Сотрудники учреждения уверяют, что 30-летняя женщина хорошо ладила с детьми, несмотря на небольшой опыт работы.
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