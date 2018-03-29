Дошколята из Алтуфьева побывали в парке «Хаски — Ленд»

В прошедшее воскресенье, 25 марта, дети, родители и педагоги подготовительной группы №32 школы №305 Алтуфьевского района побывали в парке «Хаски — Ленд». Экскурсия прошла в рамках проекта «Если ты узнаешь Север — не забудешь никогда». Об этом сообщается на сайте образовательного учреждения.

«Оказавшись на территории парка, первым делом мы отправились к хаскам, где услышали интересные факты о данной породе. У каждого ребенка была возможность не только погладить этих необычайно добрых собак, но и самостоятельно погулять с ними в парке. Дети катались с каюром в упряжке быстрых собак в удобных меховых нартах», — отмечается на сайте.

Напомним, школа №305 находится по адресу: Путевой проезд, дом 10А. (вт)