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Кому убирать снег в детском саду?
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Кому убирать снег в детском саду? 

АиФ Пермь 51 минуту назад
Фото: АиФ Пермь
В этом году очень много снега. В садике воспитатели просят родителей помочь убрать снег с крыш веранд. Законно ли это?
Руководители дошкольных учреждений не вправе привлекать родителей к чистке снега на территории садиков.
По словам начальника управления дошкольного образования администрации Сыктывкара Тамары Горбуновой, они ежедневно мониторят чист­ку крыш в дошкольных учреждениях.
«На уборку выделены деньги из бюджета, поскольку этим должны заниматься специалисты, имеющие лицензию на проведение высотных работ, — говорит Тамара Горбунова. — Соответственно, привлекать родителей к этой работе нельзя».
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