Кому убирать снег в детском саду?

В этом году очень много снега. В садике воспитатели просят родителей помочь убрать снег с крыш веранд. Законно ли это?

Руководители дошкольных учреждений не вправе привлекать родителей к чистке снега на территории садиков.

По словам начальника управления дошкольного образования администрации Сыктывкара Тамары Горбуновой, они ежедневно мониторят чист­ку крыш в дошкольных учреждениях.

«На уборку выделены деньги из бюджета, поскольку этим должны заниматься специалисты, имеющие лицензию на проведение высотных работ, — говорит Тамара Горбунова. — Соответственно, привлекать родителей к этой работе нельзя».