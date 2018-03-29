Пряничные подарки на Пасху смастерят в библиотеке на Алтушке

Мастер-класс по росписи пасхальных пряников пройдет 31 марта в детской Лианозовской библиотеке. Об этом сообщил заведующий учреждением культуры Олег Климов.

— Веселое разноцветное пасхальное печенье порадует ваших детей, а оригинальный пасхальный подарок, ароматный, вкусный и красивый, сделанный своими руками, приведет в восторг друзей и родных, — подчеркнул Олег Климов

Детей и их родителей приглашают к 15.00 в библиотеку №57 района Лианозово по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 97. Стоимость участия — 200 рублей. (вт)