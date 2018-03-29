Как устроить ребёнка в лагерь в этом году?

В апреле 2018 года в Екатеринбурге стартует летняя оздоровительная кампания, точнее — запись детей в лагеря — городские и загородные. Об особенностях этого процесса — в материале «АиФ-Урал»

Летом 2018 года в Екатеринбурге будет работать 21 загородный лагерь (17 муниципальных и 4 ведомственных). Кроме того, откроются 132 лагеря дневного пребывания на базе школ. С полным списком учреждений можно ознакомиться на сайте администрации столицы Урала.

Сколько это стоит?

Максимальная стоимость путёвки в загородный лагерь в столице Урала составит 20 040 рублей, однако родители школьников заплатят из этой суммы около 7 тысяч (каждый лагерь производит свои расчёты). Дети-сироты будут отдыхать в лагерях бесплатно.

Полная стоимость путёвки в городских лагерях — 2 843 рубля (около 700 заплатят родители, 162 рубля — льготники, дети-сироты — бесплатно).

Санаториев на балансе мэрии Екатеринбурга нет, а полная стоимость путёвки туда — 26 933 рубля. Но дети с отклонениями в состоянии здоровья и прошедшие «конкурс» будут зачислены туда бесплатно.

Когда стартует запись?

В загородные лагеря: 1 апреля 2018 года в 00.00 и продлится до 17 апреля.

В городские лагеря:

первая смена — с 1 апреля до 30 апреля, вторая смена — с 1 апреля до 20 мая, третья смена — с 1 апреля по 10 июня.

В санатории — с 25 апреля до 15 мая (на все периоды отдыха).

Как подать заявление?

Способы подачи заявлений с прошлого года не изменились. Это можно сделать через портал госуслуг, через МФЦ и через окна Центра муниципальных услуг (ЦМУ). Для подачи заявления в электронном виде нужно предварительно зарегистрироваться, получить пароль и логин для доступа в личный кабинет.

На первом этапе родители или законные представители детей подают только заявление, на втором этапе — несут подлинники документов в районные администрации, на базе которых работает тот или иной лагерь. Всего можно будет выбрать три лагеря (если не попали в один, то будет возможность попасть в два других) и соответствующую смену. Законом предусмотрено, что братьев и сестёр можно записать одновременно — чтобы они могли отдыхать в одном лагере.

Стоит ли опасаться сбоев системы? «Мы провели тестирование, никаких ошибок не обнаружили, — заверил специалист Ростелекома Игорь Рагулин . — Думаю, что 1 апреля ничего „подвиснуть“ не должно».

Кто имеет право?

В оздоровительные учреждения можно устроить детей с 6,5 до 18 лет. Ребёнок имеет право:

один раз получить путёвку в загородный стационарный оздоровительный лагерь или в санаторий, многократно получить путёвку в городской лагерь.

Какие нужны документы?

Свидетельство о рождении ребёнка, паспорт законного представителя, справка с места учёбы или с места регистрации ребёнка, документ, подтверждающий льготу.

Планируется, что за лето 2018 года в Екатеринбурге будет реализовано около 18 тысяч путёвок в муниципальные лагеря и 4 975 в санатории.

Комментарий

Руководитель департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева

— Родительская плата за содержание ребёнка в муниципальном лагере формируется из нескольких факторов. Полный её размер составляет 18-19 тысяч, но не более 20 тысяч рублей. Это оговорено постановлением муниципалитета. Но в Екатеринбурге часть субсидий предоставляет региональный бюджет, часть — порядка 7 тысяч — вносят родители. Эту сумму они оплачивают сразу, никто 20 тысяч с них просить не будет, квитанция формируется автоматически. Что касается санаториев, то мы распределяем бесплатные путёвки по медицинским показателям и очерёдности. Родители могут купить путёвку и в самом санатории, но уже за полную стоимость.