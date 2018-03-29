В больнице Калининграда умер ребенок

Младенец скончался в инфекционном отделении ЦГКБ. Как сообщили изданию «Клопс» в региональном отделении следственного комитета России, девочка долго болела.

Тело ребенка направлено на судебно-медицинское исследование. По факту смерти младенца следственный комитет региона проводит проверку.

В самом медицинском учреждении от комментариев отказались, ссылаясь на закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Согласно ему, сведения о медицинском обследовании, личные данные и история болезни составляют врачебную тайну.