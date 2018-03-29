Ещё
«Нет взаимопонимания»: за год на Южном Урале 23 ребёнка расстались с жизнью
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нет взаимопонимания»: за год на Южном Урале 23 ребёнка расстались с жизнью 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
В 2017 году на Южном Урале 23 ребёнка расстались с жизнью. Об этом сообщил 29 марта на заседании Законодательного собрания региона руководитель управления СК по Челябинской области Денис Чернятьев. По его словам, главная причина суицидов — отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями
— В прошлом году число детских самоубийств сократилось на 18 процентов. С жизнью расстались 23 ребёнка, — констатировал Чернятьев. — Отсутствие взаимопонимания между взрослыми и детьми вызвано как чрезмерным контролем, так и, наоборот, отсутствием такового.
В 2017-м следователи СК закончили расследование 365 уголовных дел о преступлениях против детей, из них 16 — об убийствах, 185 — о сексуальном насилии.
— В этом году возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников школы-интерната в Лазурном, школы-интерната № 5 в Аше. Продолжим и дальше жёстко реагировать на подобные факты, — пообещал руководитель управления СК региона. — Другая проблема, требующая внимания, — организация безопасности в учебных заведениях. Мы помним трагедии, прошедшие в школах Перми, Бурятии, Курганской области, Сосновского района Челябинской области.
Денис Чернятьев заявил о необходимости закрепить на законодательном уровне обеспечение безопасности учеников либо с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, либо созданием в школах должности специалиста по безопасности.
74.ru: последние новости
Число заболевших гриппом и ОРВИ в Челябинской области за неделю выросло на треть Суп из раков и говядина в устричном соусе: кто накормит гостей саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске Психоделик-арт: Иван Ургант показал, каким видят челябинцы родной город во время смога
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Самые заметные роли Олега Анофриева3
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение