«Нет взаимопонимания»: за год на Южном Урале 23 ребёнка расстались с жизнью

В 2017 году на Южном Урале 23 ребёнка расстались с жизнью. Об этом сообщил 29 марта на заседании Законодательного собрания региона руководитель управления СК по Челябинской области Денис Чернятьев. По его словам, главная причина суицидов — отсутствие взаимопонимания между детьми и родителями

— В прошлом году число детских самоубийств сократилось на 18 процентов. С жизнью расстались 23 ребёнка, — констатировал Чернятьев . — Отсутствие взаимопонимания между взрослыми и детьми вызвано как чрезмерным контролем, так и, наоборот, отсутствием такового.

В 2017-м следователи СК закончили расследование 365 уголовных дел о преступлениях против детей, из них 16 — об убийствах, 185 — о сексуальном насилии.

— В этом году возбуждены уголовные дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении воспитанников школы-интерната в Лазурном, школы-интерната № 5 в Аше. Продолжим и дальше жёстко реагировать на подобные факты, — пообещал руководитель управления СК региона. — Другая проблема, требующая внимания, — организация безопасности в учебных заведениях. Мы помним трагедии, прошедшие в школах Перми, Бурятии, Курганской области, Сосновского района Челябинской области.

Денис Чернятьев заявил о необходимости закрепить на законодательном уровне обеспечение безопасности учеников либо с привлечением сотрудников частных охранных предприятий, либо созданием в школах должности специалиста по безопасности.