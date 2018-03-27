Путин не против детских комнат в ТЦ, но дети должны быть «в надежных руках» 

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает нормальной работу детских комнат в торговых центрах, однако в них должна быть обеспечена безопасность пребывания детей. «Если люди пришли за покупками, ничего такого нет, если они оставляют детей в надежных руках, — заявил он на совещании в Кемерове, которое показал в своем эфире телеканал „Россия 24“. — Но в надежных руках, при нормальной организации и обеспечении безопасности».
"Наши торговые центры превращаются в большей степени в прогулку родителей за вещами, а дети передаются под ответственность непонятно каких лиц", — заявил на совещании глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
"Все нормально, если правильно все организовывать", — ответил ему президент.