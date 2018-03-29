Семейному досугу посвящена программа «Вместе — ради детей»

Библиотека №74 района Богородское организует мероприятие, посвященное детям.

Во вторник второе отделение детской литературы библиотеки №74 приглашает взрослых и детей района Богородское на тематическое мероприятие «Вместе — ради детей». Детство, по мнению организаторов, является важнейшим этапом в жизни человека, и родители должны всячески содействовать воспитанию и развитию детей, их подготовке к самостоятельному существованию в обществе, проявлению социально-значимой активности и высоких моральных качеств.

Гости во время тематического мероприятия примут участие в конкурсе «Наша дружная семья» и в фотоконкурсе коллажа «С мамой, папой за здоровьем», в спортивном соревновании «Папа, мама, я — спортивная семья», а также в викторинах.

Любителей поэзии ждет конкурс стихотворений о семье. После подведения итогов конкурсных состязаний все участники будут награждены памятными подарками и дипломами.

Начало мероприятия 3 апреля в 12 часов.

Адрес: ул. Краснобогатырская, д. 75, к. 2.