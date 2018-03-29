В Думе поддержали идею выдачи приданого для ребенка во всех регионах России

Ранее Анастасия Ковалева, член общественного совета при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой , сообщила РИА Новости, что совет предлагает сделать федеральной действующую в Москве программу, в рамках которой матерям новорожденных детей выдают приданое при выписке из роддома. По словам Ковалевой, соответствующие предложения передадут в Госдуму.

"Это предложение рассматривалось в рамках рабочей группы в министерстве труда , когда рассматривался проект плана мероприятий к «Десятилетию детства». Есть семьи, где достаточно сложные условия с точки зрения достатка… Учитывая практику и опыт регионов и обращения регионов, обсуждалось, чтобы вот такой для младенца набор был", — пояснила РИА Новости Окунева.

С точки зрения парламентария, чем больше помощи будет семье, где рождается ребенок, тем лучше. «Единственное, когда будут готовиться предложения по конкретному набору, профильное министерство должно отнестись к этому очень внимательно, ну и, безусловно, (важно) понимание цены приобретаемых вещей, чтобы на это были и финансовые ресурсы, и семья могла ими реально воспользоваться», — подчеркнула депутат.

Окунева также сообщила, что утверждение плана мероприятий упомянутой рабочей группы запланировано на апрель, тогда и станет известно, нашла ли инициатива отражение в плане.