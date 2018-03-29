С окон детских садов и школ снимут решетки

После трагедии в Кемерово.

С окон школ и детских садов могут исчезнуть решетки. Депутаты "Справедливой России" подготовили протокольное поручение Госдуме для пересмотра соответствующих норм. Толчком для этого послужила трагедия в Кемерово, передает "Уралинформбюро"

"Трагические события заставляют людей серьезнее отнестись к вопросам пожарной безопасности. И, в первую очередь, на объектах, где находятся дети", — написал на своей странице в Facebook один из авторов документа Дмитрий Ионин

По мнению народного избранника, несъемные решетки на окнах учреждений представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья детей.

Стоит отметить, что в 1989 году в стране действовал запрет на установку ограждений на окна в детских учреждениях, но в 2015 году он был снят.