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С окон детских садов и школ снимут решетки
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С окон детских садов и школ снимут решетки 

Уралинформбюро 40 минут назад
Фото: Уралинформбюро
После трагедии в Кемерово.
С окон школ и детских садов могут исчезнуть решетки. Депутаты "Справедливой России" подготовили протокольное поручение Госдуме для пересмотра соответствующих норм. Толчком для этого послужила трагедия в Кемерово, передает "Уралинформбюро".
"Трагические события заставляют людей серьезнее отнестись к вопросам пожарной безопасности. И, в первую очередь, на объектах, где находятся дети", — написал на своей странице в Facebook один из авторов документа Дмитрий Ионин.
По мнению народного избранника, несъемные решетки на окнах учреждений представляют серьезную угрозу для жизни и здоровья детей.
Стоит отметить, что в 1989 году в стране действовал запрет на установку ограждений на окна в детских учреждениях, но в 2015 году он был снят.
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