Литургию для детей отслужили в храме на Ивановской

В субботу, 24 марта, в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки отслужили литургию для самых маленьких прихожан. Об этом рассказал настоятель прихода протоиерей Владимир Новицкий , который вел богослужение.

— Отличительной особенностью службы стали песнопения в исполнении детей. После причастия у маленьких прихожан и их родителей была возможность пообщаться за совместной трапезой, — поделился протоиерей.

Следующая литургия для детей пройдет 28 апреля.

Адрес храма: Ивановская ул., д. 3. Справки по телефону: 8 (903) 245-55-44. (мю)