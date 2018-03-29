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Литургию для детей отслужили в храме на Ивановской
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Литургию для детей отслужили в храме на Ивановской 

Управа района Тимирязевский города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Тимирязевский города Москвы
В субботу, 24 марта, в храме святителя Николая Мирликийского у Соломенной сторожки отслужили литургию для самых маленьких прихожан. Об этом рассказал настоятель прихода протоиерей Владимир Новицкий, который вел богослужение.
— Отличительной особенностью службы стали песнопения в исполнении детей. После причастия у маленьких прихожан и их родителей была возможность пообщаться за совместной трапезой, — поделился протоиерей.
Следующая литургия для детей пройдет 28 апреля.
Адрес храма: Ивановская ул., д. 3. Справки по телефону: 8 (903) 245-55-44. (мю)
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