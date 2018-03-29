В детском саду на Трофимова стартовала тематическая неделя «Правила дорожного движения»

В дошкольном корпусе «Колобок» школы № 2129 Южнопортового района стартовала тематическая неделя «Правила дорожного движения». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— В рамках профилактической работы по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма мы разработали тематическую неделю «Правила дорожного движения». Ее основной целью является формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах, а также правильного поведения ребенка на улице и дома, — отметили в администрации.

Дошкольный корпус расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 1. (вт)