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В детском саду на Трофимова стартовала тематическая неделя «Правила дорожного движения»
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В детском саду на Трофимова стартовала тематическая неделя «Правила дорожного движения» 

Управа Южнопортового района 13 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В дошкольном корпусе «Колобок» школы № 2129 Южнопортового района стартовала тематическая неделя «Правила дорожного движения». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— В рамках профилактической работы по предотвращению детского дорожно-транспортного травматизма мы разработали тематическую неделю «Правила дорожного движения». Ее основной целью является формирование навыков безопасного поведения детей на дорогах, а также правильного поведения ребенка на улице и дома, — отметили в администрации.
Дошкольный корпус расположен по адресу: улица Трофимова, дом 30, корпус 1. (вт)
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