Подмосковные госавтоинспекторы напомнили дошкольникам о дорожной безопасности с помощью рисунков на песке

Подмосковные госавтоинспекторы провели открытое занятие для дошкольников по изучению дорожной безопасности с помощью техники рисунка на песке.

Такое необычное занятие прошло в одном из детских садов города Талдом. Вниманию дошкольников был предложен рисунок улично-дорожной сети, выполненный песком на специальных световых экранах. С помощью рисунка и моделирования различных дорожных ситуаций юные участники дорожного движения изучили правила безопасного перехода проезжей части дороги, передвижения на велосипедах и самокатах, поведения пешеходов, пассажиров личного и общественного транспорта, а также сигналы светофора и регулировщика. Затем каждому ребенку предложили попробовать себя в роли художников. Дети с большим удовольствием рисовали дорожные знаки и элементы улично-дорожной сети, которые встречаются им на пути от дома до детского сада. Организаторы мероприятия уверены, что подобные занятия не только помогут малышам развить моторику рук, внимание и мышление, но и лучше запомнить правила дорожного движения.