Ещё
Уровень заболеваемости туберкулезом за последние 10 лет снизился на 43%
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уровень заболеваемости туберкулезом за последние 10 лет снизился на 43% 

ТАСС 1 час назад
СОЧИ, 29 марта. /ТАСС/. Общая заболеваемость туберкулезом гражданами РФ с 2008 года снизилась на 43,2%. Об этом сообщила в четверг президент Российского общества фтизиатров (РОФ) Ирина Васильева на шестой научно-практической конференции с международным участием «Вопросы диагностики туберкулеза у детей и подростков».
"Общая заболеваемость по сравнению с 2016 годом снизилась на 9,4%, с 2008 года, когда отмечался пик показателя (85,1 на 100 000 населения), снижение составило 43,2%. Смертность от туберкулеза за 12 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 17,3% (с 7,5 до 6,2 на 100 тыс. населения)", — сказала Васильева, ссылаясь на данные исследования эпидемиологической ситуации Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.
По данным исследования, в основном склонны к заболеванию туберкулезом лица в возрасте 18-44 лет.
Как отметили в научно-исследовательском институте, снижение показателя заболеваемости туберкулезом происходит на фоне роста охвата населения профилактическими осмотрами, снижения доли посмертной диагностики и одногодичной летальности, деструктивных форм туберкулеза легких.
ТАСС: последние новости
Власти Волоколамска рекомендовали оставить детей утром дома из-за неприятного запаха Вспышка менингита зафиксирована в ямальской тундре, один ребенок погиб Инициативная группа проинспектировала морги Кемерова после крупного пожара в ТЦ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»62
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией150
Самые заметные роли Олега Анофриева4
Охлобыстин с женой потеряли шестого ребенка
15 российских фильмов, которыми можно гордиться21
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение