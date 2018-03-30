Уровень заболеваемости туберкулезом за последние 10 лет снизился на 43%

СОЧИ, 29 марта. / ТАСС /. Общая заболеваемость туберкулезом гражданами РФ с 2008 года снизилась на 43,2%. Об этом сообщила в четверг президент Российского общества фтизиатров (РОФ) Ирина Васильева на шестой научно-практической конференции с международным участием «Вопросы диагностики туберкулеза у детей и подростков».

"Общая заболеваемость по сравнению с 2016 годом снизилась на 9,4%, с 2008 года, когда отмечался пик показателя (85,1 на 100 000 населения), снижение составило 43,2%. Смертность от туберкулеза за 12 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 17,3% (с 7,5 до 6,2 на 100 тыс. населения)", — сказала Васильева, ссылаясь на данные исследования эпидемиологической ситуации Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.

По данным исследования, в основном склонны к заболеванию туберкулезом лица в возрасте 18-44 лет.

Как отметили в научно-исследовательском институте, снижение показателя заболеваемости туберкулезом происходит на фоне роста охвата населения профилактическими осмотрами, снижения доли посмертной диагностики и одногодичной летальности, деструктивных форм туберкулеза легких.