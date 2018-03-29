В Магистральном переулке поговорили об антиобщественном поведении

На базе центра социальной помощи семье и детям «Хорошевский» прошли занятия с детьми по профилактике антиобщественного поведения в рамках работы реабилитационно-профилактической программы «Маячок».

— Современная социальная ситуация изменяется непрерывно, создавая предельно нестабильную систему, на фоне которой происходит формирование подростковой субкультуры. Являясь одной из наименее адаптированных и социально незащищенных групп, молодёжь несёт на себе отпечаток общей социальной неопределенности, неуверенности и тревожности. Наша задача — это снижение правонарушений и подростковой преступности, а также предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, — отметил представитель центра.

Также тематические мероприятия направлены на профилактику алкоголизма и наркомании среди детей. (то)