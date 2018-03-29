Измайловские дети отправятся в сказочное королевство Андерсена

В районной библиотеке №82 Измайлова состоится программа, посвященная великому сказочнику.

Познавательное, развивающее мероприятие пройдет для детей «В сказочном королевстве Андерсена » в среду, 4 апреля, в районной библиотеке №82. Оно будет посвящено Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля. Кстати, именно в этот день родился великий сказочник Х. К. Андерсен, внесший свой вклад в создание детской литературы.

Юные жители Измайлова познакомятся с книжной выставкой и биографией Ханса Андерсена, узнают, где прошли детские годы писателя, где он учился, как начал сочинять сказки, прославившие его на весь мир. Они увидят знаменитый памятник Русалочке, который стоит в Балтийском море недалеко от берега, в городе Копенгагене.

Кроме того дети совершат путешествие по сказкам «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Русалочка», примут участие в литературной игре и викторине, отгадают кроссворд и загадки.

Начало мероприятия в 12:45. Адрес: 4-я Парковая ул., д. 12, к.1.

Вход свободный.