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Измайловские дети отправятся в сказочное королевство Андерсена
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Измайловские дети отправятся в сказочное королевство Андерсена 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В районной библиотеке №82 Измайлова состоится программа, посвященная великому сказочнику.
Познавательное, развивающее мероприятие пройдет для детей «В сказочном королевстве Андерсена» в среду, 4 апреля, в районной библиотеке №82. Оно будет посвящено Международному дню детской книги, который отмечается 2 апреля. Кстати, именно в этот день родился великий сказочник Х. К. Андерсен, внесший свой вклад в создание детской литературы.
Юные жители Измайлова познакомятся с книжной выставкой и биографией Ханса Андерсена, узнают, где прошли детские годы писателя, где он учился, как начал сочинять сказки, прославившие его на весь мир. Они увидят знаменитый памятник Русалочке, который стоит в Балтийском море недалеко от берега, в городе Копенгагене.
Кроме того дети совершат путешествие по сказкам «Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Стойкий оловянный солдатик», «Дикие лебеди», «Русалочка», примут участие в литературной игре и викторине, отгадают кроссворд и загадки.
Начало мероприятия в 12:45. Адрес: 4-я Парковая ул., д. 12, к.1.
Вход свободный.
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