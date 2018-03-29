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Мастер-класс по изготовлению изделий из ткани прошел в Печатниках
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Мастер-класс по изготовлению изделий из ткани прошел в Печатниках 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Мастер-класс по изготовлению изделий из ткани прошел в районе Печатники — воспитанников ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили делать морских обитателей — осьминогов.
«Сейчас производство игрушек поставлено на поток, но детям приятнее играть с теми, которые они делают сами. Поэтому стоит посвятить изготовлению поделки с детьми своими руками некоторое время, чтобы доставить ребенку радость. Сегодня на занятии дети смастерили из лоскутков ткани игрушку осьминожик», — говорится в сообщении.
Занятие прошло на бесплатной основе. (то)
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