Мастер-класс по изготовлению изделий из ткани прошел в Печатниках

Мастер-класс по изготовлению изделий из ткани прошел в районе Печатники — воспитанников ГБУ ЦСПСиД «Печатники» научили делать морских обитателей — осьминогов.

«Сейчас производство игрушек поставлено на поток, но детям приятнее играть с теми, которые они делают сами. Поэтому стоит посвятить изготовлению поделки с детьми своими руками некоторое время, чтобы доставить ребенку радость. Сегодня на занятии дети смастерили из лоскутков ткани игрушку осьминожик», — говорится в сообщении.

Занятие прошло на бесплатной основе. (то)