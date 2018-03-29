В 2019 году в шести районах Кировской области планируют открыть ясли

На создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях направят свыше 400 млн рублей.

Об этом стало известно на заседании комитета ОЗС по социальным вопросам, который состоялся накануне, 28 марта, сообщает devyatka.ru.

Ожидается, что ясли появятся в Кирово-Чепецке, Слободском, а также в Верхнекамском, Опаринском, Советском и Слободском районах. При этом на создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях в следующем году из федерального бюджета могут выделить 413,5 млн рублей. Еще 21,7 млн рублей на эти цели будет предусмотрено в областном бюджете.

В этом году в Кирове построят шесть детских садов, в которых также будут предусмотрены ясли. По два детских сада появятся в микрорайоне Чистые Пруды и в Нововятском районе города («Ёлки парк» и мкр.41). Кроме того, детские сады откроются в микрорайонах Урванцево и Озерки, а в п. Сидоровке под детский сад реконструируют здание школы. В нем будет предусмотрено 75 мест.

Как ожидается, новые сады будут 2-этажными. При этом на первых этажах разместят ясли, куда можно будет отдать ребенка с двух месяцев, а на втором — детский сад.

Фото — cbmexpo.com