Илзе Лиепа проведет занятия с учениками центра одаренных детей в Тульской области

ТУЛА, 29 марта. / ТАСС /. Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа, которая возглавляет Благотворительный фонд содействия и развития хореографического искусства, планирует провести в Туле занятия с учениками центра одаренных детей «Мастерская талантов». Договоренности об этом достигли во время встречи балерины с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, сообщила в четверг пресс-служба регионального правительства.

"На встрече в Туле Алексей Дюмин и Илзе Лиепа обсудили вопросы поддержки талантливой молодежи. Благотворительный фонд содействия и развития хореографического искусства рассматривает Тульскую область в качестве площадки для реализации своих проектов. Артистка предложила провести занятия с тульскими ребятами и педагогами из центра одаренных детей «Мастерская талантов», — отметили в пресс-службе.

Выездные мастер-классы для детских коллективов, по словам Лиепы, благотворительный фонд проводил уже в нескольких регионах. «Самые талантливые дети получают приглашение принять участие в постановках на сцене Большого театра», — приводит слова балерины пресс-служба.

Сроки начала проведения занятий в тульском центре одаренных детей пока не назвали.

Как сообщалось, в октябре 2017 года более 40 тульских школьников начали обучаться в областном центре одаренных детей «Мастерская талантов». Его создали на базе одного из ведущих учреждений образования региона — музыкальной школы им. Г. Райхеля.

Методика обучения подразумевает наставничество не только преподавателей центра, но и мастеров-кураторов из столичных учебных заведений, а также проведение занятий с участием знаменитостей, приезжающих в Тулу с гастрольными концертами и другими творческими проектами.