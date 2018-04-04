Показ созданного детьми спектакля «Взлет» пройдёт в театре «Et Cetera»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Премьера спектакля «Взлет», над созданием которого — от написания пьесы до постановки, оформления и исполнения, работали дети, состоится на сцене московского театра «Et Cetera» под руководством Александра Калягина , сообщили в пресс-службе театра.

Создание такого уникального спектакля стало возможным благодаря интерактивно-познавательному адаптационному благотворительному проекту «Корпорация Я. Следуй за мечтой», реализуемого фондом «Чаша» на базе социально-реабилитационного центра Ховрино, отмечается в сообщение. На протяжении шести месяцев дети под руководством профессиональных наставников создавали спектакль, который готовы в среду представить на сцене известного столичного театра. Также они решили в день премьеры самостоятельно организовать буфет и представить выставку своих достижений.

Омечается, что уникальность проекта в том, что его цель — не просто оказание разовой помощи в виде телевизора или компьютера, а стремление научить детей творить самостоятельно, подготовить их к жизни.

В течение проекта дети прошли тренинги по финансовой грамотности, развитию уверенности в себе, они научились ухаживать за собой и многое другое. Дети не только познакомились с разнообразными профессиями, но и попробовали себя в них, уточняется в сообщении.