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Дети любуются весенними цветами
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Дети любуются весенними цветами 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Фото: ИА Синьхуа
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
ИА Синьхуа: последние новости
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