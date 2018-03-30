Дети любуются весенними цветами 

Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)
Пекин, 29 марта /Синьхуа/ — Распустились весенние цветы, и дети вышли из учебных аудиторий на природу, чтобы насладиться запахом весны. (Синьхуа)