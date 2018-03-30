20 смешных ляпов и логических ошибок в мультиках

Мы уже искали и находили ляпы как в советских мультфильмах, так и в зарубежных. В частности, в мультиках про Кота Леопольда, Богатырей, в «Тачках» и даже в «Маше и медведе» и «Тайне Коко»!

Специально к 1 апреля редакция Tlum.Ru выбрала самые смешные и несуразные ошибки, нашла несколько новых и представляет вам 20 отборных ляпов. Смотрим и улыбаемся!

«Пропустите! Мне нужно выйти!»

Начнем с частных и необычных явлений. Например, с этих болельщиков в «Тачках», которые расположились на трибунах сплошной массой, без дорог и делений на сектора. Их туда вертолетами сваливали, интересно? А если кто-то захочет отлучиться по-быстренькому?

Этот мяч в речке точно утонет

Просто Лунтик, который играет в мячик под водой. Не забудьте объяснить детям, что здесь не так.

Бременские ноги

Время математики. Ну-ка, подсчитаем нижние конечности у этих испуганных солдат из «Бременских музыкантов»! Нет, вам не показалось, у кого-то недостача.

Колесо фортуны

Этот провод с поросятами из «Зверопоя» удивителен и фантастичен. Просто представьте, каким чудом он продолжает двигаться по кругу. И как в ушко на столбе пролезет папа-свин!

Мутанты из Гравити Фолз

«Гравити Фолз» — известное своими аномалиями местечко, и мы не только про инопланетные с иномирными вторжения говорим. Даже у основных героев бывает по четыре ноги или три руки!

Вкусные тряпочки

Старый добрый принц Ахмед из «Аладдина». Да-да, судя по всему, снял трусы и перевернул их задом наперед, чтобы не светить сплошной дыркой. Находчивый ловкач, тигр его подери.

И почему не слуги дверь открыли?

Снова ляп на математику. Принцу из «Красавицы и Чудовища» в момент действия ленты исполняется 21 год, даже проклятие на этом основано. А проклят он вместе с замком вот уже 10 лет. Эта картинка явно ошибочка, ведь парню должно было быть всего 11, когда он прогнал старуху-волшебницу с порога!

Женщин про возраст не спрашивают

Продолжим тему количества лет и дней рождений. Эта леди из «Маши и Медведя» определенно привирает насчет своего возраста, ну по крайней мере насчет точной даты праздника. Медвежата появляются на свет только зимой, а поздравляют Медведицу в «Трех машкетерах» почему-то летом.

Дедушка-бабушка

А у этого старичка из «Трех богатырей и морского царя» вопрос даже не про возраст встает, а про пол. Хвосты в результате погружения Киева под воду появлялись только у женщин. И у него. Ну-тка, дидусь, ты точно тот, за кого себя выдаешь?

Больной подводный мир

Последний номер «частной» программы в нескольких кадрах. Или просто наглядная иллюстрация того, что «Губка Боб» сам по себе может считаться одним несуразным ляпом. И рукава у него неизвестно как крепятся, и пузыри выдуваются из шлема, а уж про полив под водой и говорить нечего. А вот улыбнуться точно стоит!

Собаки кота

Переходим к общим, множественным и изобретательным ляпам всея анимации. Например, к тому, как кот Леопольд завел себе сторожевую собаку, при том, что вокруг него только собаки и живут, не считая пары зловредных мышат. Или с вечной дилеммы о неравенстве Гуфи и Плуто.

Куры уток

Старались без банальностей, но то, как утки едят курицу, обойти никак не получалось. Высший гурманский пилотаж! А тем временем Минни Маус боится мышей.

Прогрессирующая дислексия

Чебурашка разучился читать. Сначала умел, потом забыл. Лунтик разучился читать. Сначала умел, потом забыл. Да что там, даже Хрюша со Степашкой каждый год осенью буквы вспоминают, вот уже сколько десятилетий подряд! Что-то у них там с памятью подозрительное творится.

Наглазники и нащечники

Можете сами попробовать придумать названия этим разновидностям наушников, благо в мультиках такие частенько встречаются. И самое удивительное — они работают по назначению!

Где твои штаны, Джерри?

Их нет? Ну и зачем тогда стесняться, в самом-то деле! Дональда Дака и множества других полуодетых по жизни персонажей тоже касается. Аналогично избито, но продолжает неизменно вызывать улыбки.

Танцы в воздухе

Со многими мультгероями такое случалось. И в воздухе танцевали, и по головам детей вопреки всем законам пусть анимационной, но все-таки физики ходили, и чего только иногда не увидишь в любимых мультиках.

Лесная бритва

Нам самим очень интересно, откуда у живущих в джунглях персонажей бритвы. Подобное часто случается в кинематографе, но там и понятно, что актерам не свойственно растительностью на теле щеголять. Но что мешало нарисовать естественные и логичные волосы мультяшкам? Впрочем, мужским персонажам и соски не всегда рисуют, а диснеевским принцессам — ногти на пальцах. Непростая у них жизнь.

О чем думают принцы

В «Золушке» принц танцевал весь вечер с девушкой, влюбился в нее и забыл, как она выглядит, абсолютно и целиком. В «Белоснежке» принц ехал по лесу, нашел гроб с мертвой девушкой и поцеловал усопшую. А в «Русалочке» принц женился на немой девушке, которую нашел нагой на берегу. Если задуматься, принцы в вакууме получаются ну очень нелогичными и нелепыми персонажами. Даже не странно, что в новых диснеевских мультфильмах они почти не появляются!

Просто не нарисовали

Знакомьтесь, Князь из «Трех богатырей» без руки и собака из «Ну, погоди!» без ног. Нет, с ними все хорошо, не беспокойтесь.

Неподвластны времени

В «Аладдине» во время песни герои летят на фоне полной луны, а в воде отражается полумесяц. В «Гадком я» Грю спускается в бункер для объявления злодейских планов солнечным днем, а потом эффектно выступает на фоне полной луны. В «Миньонах» герои забегают в церковь солнечным днем, а выбегают грозовой ночью. И никто, никто этого никогда не замечает при просмотре. Будьте внимательны, и веселого вам 1 апреля!