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«Всем хорошим во мне я обязан книгам». Как привить любовь к чтению?
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«Всем хорошим во мне я обязан книгам». Как привить любовь к чтению? 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Мы устали слышать о том, что нынешняя молодежь предпочитает хорошей книге игровой планшет. Но подрастает новое поколение, которому можно рассказать, что книга — это прибежище и отдых с пользой.
В понедельник, 2 апреля, в 13.00 приглашаем на пресс-конференцию, посвящённую Международному дню детской книги. Мероприятие пройдет в пресс-центре «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67 (9 этаж).
На какие детские книги чувствуется спрос? Что сейчас читают?
Стало ли больше детских авторов? Как развивается детская литература, в том числе и в Челябинской области?
В чём задача детского писателя и меняется ли она, подстраиваясь под запросы времени?
Что должно быть в детской книге, которая воспитывает? Как выбрать хорошую книгу?
С какого возраста надо начинать читать своему ребёнку?
Как перейти от мультиков к книге?
Как привить любовь к чтению? Нужно ли заставлять читать «из-под палки»?
К разговору приглашены:
Волкова Марина Владимировна, издатель;
— Придворов Михаил Робертович, поэт детский и взрослый;
— Сафонова Наталья Константиновна, к.пед.н., главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки МКУК «ЦСДБ» г. Челябинска.
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